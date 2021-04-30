Собянин открыл сезон фонтанов в Москве

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Сергей Собянин в парке "Ходынское поле" открыл сезон фонтанов. 30 апреля одновременно заработали фонтаны на ВДНХ, Поклонной горе и на Манежке.

Мэр рассказал о масштабной работе, которая была проделана во время уборки после зимы. Специалисты в течение месяца чистили, красили и убирали город, а также высаживали деревья. Задействованы в работах были десятки тысяч людей.

"Поздравляю москвичей с запуском фонтанов, с наступающим майскими праздниками, с наступающей Пасхой. Желаю здоровья, счастья, удачи", – сказал Собянин.

Он также рассказал, что всего в столице за год построили 80 фонтанов, 18 из которых оказались довольно крупными проектами.

"Один из таких – на Ходынском поле. Здесь запущен так называемый фонтан, который является сам по себе, по конструкции, уникальным. Я думаю, что он будет также притяжением москвичей, которые пожелают прийти в парк на Ходынском поле", – уточнил мэр

Он рассказал и про сам парк, отметив построенные там детский досуговый центр и батутный центр Just Jump. По мнению Собянина, этот парк является одним из лучших во всем городе.

"Во многом это такой уникальный парк первоклассного, мирового уровня. Помимо благоустройств, создания детских площадок, спортивных площадок, здесь впервые так масштабно создали уникальные павильоны и мобильные конструкции, в которых можно заниматься спортом и которые тоже являются частью парка", – подчеркнул он.

Фонтан, расположенный в парке, состоит всего из 245 струй, расположенных в четыре ряда и способных менять высоту до двух метров. Фонтан оснащен автоматической системой управления и даже парогенератором.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал о том, как подходила подготовка фонтанов к летнему сезону. На сегодняшний день в столице насчитывается более 600 фонтанов. Среди них – традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и даже светодинамические.

После расконсервации все фонтаны прошли тщательную промывку специальным шампунем и водой. Специалисты отрегулировали форсунки, проверили все лампочки и подсветки, а также отремонтировали чаши и парапеты.