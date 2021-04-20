Московские фонтаны подготовили к открытию сезона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Все фонтаны Москвы уже готовы к открытию сезона, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили масштабные работы по подготовке к открытию сезона столичных фонтанов, которые по праву являются одним из символов Москвы", – рассказал Бирюков.

На сегодняшний день в столице насчитывается более 600 фонтанов. Среди них – традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и даже светодинамические.

После расконсервации все фонтаны прошли тщательную промывку специальным шампунем и водой. Специалисты отрегулировали форсунки, проверили все лампочки и подсветки, а также отремонтировали чаши и парапеты.

Бирюков уточнил, что подготовка к открытию сезона традиционно начинается еще зимой. Обычно в это время проводится проверка и ремонт насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов.

Также специалисты монтируют щиты управления подводной подсветки и системы безопасности коллекторов.

Ранее возле торгово-развлекательного центра "Европейский" после зимнего перерыва заработал фонтанный комплекс. Фонтан обладает уникальными сверхсовременными техническими характеристиками и запрограммирован на разнообразные светомузыкальные композиции, каждая из которых представляет собой отдельное шоу.