Московские фонтаны подготовили к открытию сезона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Все фонтаны Москвы уже готовы к открытию сезона, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили масштабные работы по подготовке к открытию сезона столичных фонтанов, которые по праву являются одним из символов Москвы", – рассказал Бирюков.
На сегодняшний день в столице насчитывается более 600 фонтанов. Среди них – традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и даже светодинамические.
После расконсервации все фонтаны прошли тщательную промывку специальным шампунем и водой. Специалисты отрегулировали форсунки, проверили все лампочки и подсветки, а также отремонтировали чаши и парапеты.
Бирюков уточнил, что подготовка к открытию сезона традиционно начинается еще зимой. Обычно в это время проводится проверка и ремонт насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов.
Также специалисты монтируют щиты управления подводной подсветки и системы безопасности коллекторов.
Ранее возле торгово-развлекательного центра "Европейский" после зимнего перерыва заработал фонтанный комплекс. Фонтан обладает уникальными сверхсовременными техническими характеристиками и запрограммирован на разнообразные светомузыкальные композиции, каждая из которых представляет собой отдельное шоу.
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