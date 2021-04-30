Москва онлайн покажет запуск фонтанов на ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

30 апреля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире наблюдать за традиционным запуском фонтанов на ВДНХ. С этого события официально открывается летний сезон в столичных парках.

Фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" созданы в 1954 году по проектам архитектора Константина Топуридзе. Первый фонтан украшают шестнадцать женских статуй, символизирующих союзные республики. Каждая из девушек одета в национальный костюм и держит фрукты или растения.

В центре фонтана "Каменный цветок" находится чаша в виде цветка, который распустился на поле самоцветов. На гранитных постаментах вокруг фонтана установлены шестнадцать бронзовых композиций с дарами природы союзных республик.

Оба фонтана были отреставрированы в рамках программы возрождения ВДНХ и запущены вновь в 2019 году.

Смотрите трансляцию 30 апреля в 13:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.