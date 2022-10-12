Десятки обысков были проведены в регионах РФ по делу о теракте на Крымском мосту – СК

Десятки обысков проведены в ряде регионов России по делу о теракте на Крымском мосту. Об этом Следственный комитет РФ сообщил на своем официальном сайте.

Около 06:07 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП были разрушены два автомобильных пролета, арка над судоходной частью повреждений не получила.