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Десятки обысков были проведены в регионах РФ по делу о теракте на Крымском мосту – СК

Десятки обысков были проведены в регионах РФ по делу о теракте на Крымском мосту – СК

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Десятки обысков проведены в ряде регионов России по делу о теракте на Крымском мосту. Об этом Следственный комитет РФ сообщил на своем официальном сайте.

Около 06:07 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП были разрушены два автомобильных пролета, арка над судоходной частью повреждений не получила.

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Сюжет: ЧП на Крымском мосту
происшествиярегионывидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
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