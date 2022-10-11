Новости мира: МВД Польши проверит состояние бомбоубежищ

В МВД Польши заявили, что проверят состояние 62 тысяч бомбоубежищ. По словам польских властей, это мероприятие планировали давно, и оно займет около двух месяцев. За это время пожарная охрана должна выяснить состояние бомбоубежищ и проверить, подходят ли они для использования в случае необходимости.

Мэр финского города Турку потребовала убрать консульство России из своего города. Она обратилась с просьбой закрыть дипмиссию РФ в Министерство иностранных дел страны. Мэр города сообщила, что у жителей Турку больше нет интереса в получении туристических виз в Россию. По ее мнению, россияне, которые находятся на территории Финляндии, за консульской помощью могут обратиться в посольство своей страны в Хельсинки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.