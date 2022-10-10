10 октября, 13:30Политика
Путин заявил о массированном ударе высокоточным оружием по объектам инфраструктуры Украины
Утром по предложению Минобороны и по плану Генштаба РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам украинской инфраструктуры. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.
Президент подчеркнул, что оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно, и в случае продолжения украинских терактов на российской территории ответ Москвы будет жестким.
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