Путин заявил о массированном ударе высокоточным оружием по объектам инфраструктуры Украины

Утром по предложению Минобороны и по плану Генштаба РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам украинской инфраструктуры. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.

Президент подчеркнул, что оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно, и в случае продолжения украинских терактов на российской территории ответ Москвы будет жестким.

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