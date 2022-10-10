Украина приостановит экспорт электроэнергии в ЕС с 11 октября

Фото: ТАСС/Hannah Wagner/dpa/picture-alliance

Украина приостановит экспорт электроэнергии в Евросоюз с 11 октября. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Украины.

По данным Минэнергетики, такое решение было принято для стабилизации собственной энергосистемы страны после ракетных обстрелов, которые поразили тепловую генерацию и электрические подстанции.

Ранее Владимир Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по объектам инфраструктуры Украины массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. По его словам, это было сделано по предложению Минобороны и по плану Генштаба РФ. Он добавил, что удар нанесли по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Политолог прокомментировал ситуацию с ракетными ударами по территории Украины

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!