В МВД Грузии заявили, что страна не причастна к подрыву Крымского моста

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Грузия не причастна к подрыву Крымского моста. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел государства Александр Дарахвелидзе.

"Грузия никак не связана с указанным делом. Как транзитные, так и нетранзитные грузы в Грузии проходят таможенный контроль, но подобный сомнительный факт не был зафиксирован", – приводит его слова ТАСС.

До этого замминистра финансов Грузии Георгий Какауридзе отмечал, что грузовик, взорвавшийся на Крымском мосту, не пересекал грузинскую таможню. При этом он подчеркивал, что власти страны начнут расследование, если появятся реальные доказательства, что грузовик пересек границу Грузии.

Около 06:07 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП были разрушены два автомобильных пролета, арка над судоходной частью повреждений не получила.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". Сообщалось, что СК установил маршрут движения подорвавшегося на мосту грузовика. Это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодар.

12 октября стало известно, что ФСБ задержала 8 причастных к теракту. По данным ведомства, организатором является ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. По данному делу задержаны пять граждан России, а также трое граждан Украины и Армении.



ФСБ задержала восемь человек, причастных к теракту на Крымском мосту

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