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ВСУ выпустили 18 снарядов по ДНР 11 октября

ВСУ выпустили 18 снарядов по ДНР 11 октября

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ВСУ выпустили 18 снарядов по ДНР 11 октября. Обломки одной из ракет упали в частный сектор Донецка. По информации Народной милиции ДНР, в городе жертв нет.

Украинские войска обстреливают не только ДНР – под ударом оказался город Стаханов в ЛНР. Повреждены семь жилых домов и здание частного предприятия. Военные Украины стреляли из РСЗО HIMARS, как сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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