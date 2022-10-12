ВСУ выпустили 18 снарядов по ДНР 11 октября. Обломки одной из ракет упали в частный сектор Донецка. По информации Народной милиции ДНР, в городе жертв нет.

Украинские войска обстреливают не только ДНР – под ударом оказался город Стаханов в ЛНР. Повреждены семь жилых домов и здание частного предприятия. Военные Украины стреляли из РСЗО HIMARS, как сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.