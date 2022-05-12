В Белгородской области начали эвакуацию жителей села Солохи

В Белгородской области эвакуируют жителей села Солохи. Накануне его обстреляли со стороны позиций украинских войск. Один человек погиб, шестеро ранены. Разрушен жилой дом, кроме того, неподалеку от населенного пункта из-за взрывов загорелись заросли камыша.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, всех местных жителей вывезут в безопасное место. Село Солохи расположено неподалеку от российско-украинской границы. До Харьковской области Украины оттуда всего 11 километров.

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