Установлено место закупки спирта, из которого делали суррогатный алкоголь в Оренбуржье

12:00
Технический спирт, из которого делали суррогатный алкоголь в Оренбуржье, закупался в Уфе. Об этом сообщает полиция.
От отравления в Оренбургской области погибли уже 34 человека. Более 20 находятся в больнице, причем четверо в критическом состоянии.
По предварительной версии, паленый алкоголь продавали на торгово-закупочной базе. На складе правоохранители обнаружили более тысячи бутылок объемом 0,5 литра с неизвестной спиртосодержащей жидкостью и без необходимой маркировки.
А также десятки 200-литровых металлических бочек с таким же содержанием. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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