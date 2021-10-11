Установлено место закупки спирта, из которого делали суррогатный алкоголь в Оренбуржье

Технический спирт, из которого делали суррогатный алкоголь в Оренбуржье, закупался в Уфе. Об этом сообщает полиция.

От отравления в Оренбургской области погибли уже 34 человека. Более 20 находятся в больнице, причем четверо в критическом состоянии.

По предварительной версии, паленый алкоголь продавали на торгово-закупочной базе. На складе правоохранители обнаружили более тысячи бутылок объемом 0,5 литра с неизвестной спиртосодержащей жидкостью и без необходимой маркировки.

А также десятки 200-литровых металлических бочек с таким же содержанием. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.