В Сочи восстановили проезд к поселку, где оползень сошел на дорогу

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Проезд к сочинскому поселку Варваровка, где оползень сошел на дорогу, восстановлен. Также было освобождено восемь автомобилей местных жителей, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в телеграм-канале.

Отмечается, что в работе было задействовано 22 единиц техники и использовано порядка 600 тонн инертных материалов для отсыпки дороги.

Также продолжаются работы на трассе А-147 Джубга – Сочи, где приостановили транспортное движение из-за оползня, который был вызван сильными дождями.

Сейчас движение на поврежденных стихией участках сохраняется и идет локально в режиме реверса.

По словам мэра, оползневые процессы на участке идут до сих пор, поэтому местные службы и техника продолжают работать. Обстановка находится на контроле у городского оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что в сочинском коттеджном поселке Сергей-Поле из-за ливней сошел мощный оползень. Есть разрушения. На нескольких улицах пострадали 20 домов и упали заборы. Известно, что 30 человек были эвакуированы в санатории Сочи.