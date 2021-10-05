Движение по федеральной трассе Джубга – Сочи приостановили из-за оползня

Фото: телеграм-канал "Подъем"

На федеральной трассе А-147 Джубга – Сочи приостановили транспортное движение из-за оползня, который был вызван сильными дождями. Об этом сообщает РИА Новости.

"На федеральной автодороге А-147 на Мамайском перевале в сторону поселка Дагомыс произошел оползень по всей ширине трех полос. Принято решение об ограничении движения грузового транспорта", – говорится в сообщении.

На данный момент на участке трассы организовано реверсивное движение. Специалисты проводят ремонт дорожного полотна.

Ранее туристы поделились кадрами из подтопленных районов Сочи. Из-за сильного ливня некоторые улицы города стали похожи на реки. Автобусы и грузовики справлялись с последствиями непогоды, а легковушки по самый бампер уходили под воду.

