Причиной трещин на федеральной трассе Джубга – Сочи стали сильные дожди

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
В оперштабе Краснодарского края рассказали, откуда появились трещины на федеральной трассе Джубга – Сочи. По словам специалистов, они образовались из-за обильных осадков, сообщает РИА Новости.
"В Сочи на федеральной трассе А-147 в районе Мамайского перевала из-за обильных осадков образовалась трещина в дорожном покрытии", – говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте сейчас работают два экипажа ГИБДД и сотрудники Управления федеральных автомобильных дорог Черноморье. На одной из трех полос дороги осуществляется реверсивное движение транспорта.
Ранее туристы поделились кадрами из подтопленных районов Сочи. Из-за сильного ливня некоторые улицы города стали похожи на реки. Автобусы и грузовики справляются, а легковушки по самый бампер уходят под воду.
Машины в Сочи из-за подтоплений уходят под воду
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