Адвокат рассказал, могут ли наказать Ксению Собчак за смертельное ДТП под Сочи

Адвокат Игорь Трунов рассказал, что грозит Ксении Собчак за смертельное ДТП под Сочи.

Телеведущая практически сразу же покинула место аварии, как сообщают очевидцы. Юрист высказал свое мнение. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

