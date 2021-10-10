Собчак заявила, что не получала сообщений о помощи от подруги погибшей в ДТП под Сочи

Ксения Собчак заявила, что не получала сообщений от подруги погибшей в аварии под Сочи.

Женщина рассказала, что лично обратилась к телеведущей и попросила о помощи. По ее словам, Собчак ей в этом отказала. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

