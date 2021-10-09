Число умерших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 30

Фото: СК РФ

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области выросло до 30. Об этом ТАСС сообщила замминистра региональной и информационной политики области Инна Аверкова.

Первые сообщения об отравлении контрафактным алкоголем стали появляться в ночь на 7 октября. Анализы показали, что люди погибли из-за чистого метанола, являющегося смертельным ядом.

Сотрудники полиции нашли склад и место, где производили спиртное – там обнаружили 11 бочек объемом в 200 литров и несколько тысяч бутылок.

Также были задержаны подозреваемые. Следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечение в виде заключения под стражу. Расследование уголовных дел по факту отравления взяла на контроль Генпрокуратура РФ.