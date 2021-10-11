Новости России: число жертв суррогатного алкоголя в Оренбургской области выросло до 34

В Оренбургской области число погибших от суррогатного алкоголя выросло до 34-х. 24 человека госпитализированы. По словам регионального министра здравоохранения, у многих пострадавших доза метанола превышает смертельную. Правительство предложило местным жителям обменять сомнительный алкоголь на продуктовые наборы, а также сообщить, в какой торговой точке его покупали. По предварительной версии, алкоголь продавали на торгово-закупочной базе. На складе правоохранители обнаружили более тысячи бутылок объемом 0,5 литра с неизвестной спиртосодержащей жидкостью и без необходимой маркировки, а также еще десятки 200-литровых металлических бочек с таким же содержанием.



Четыре речки в Пермском крае стали ярко-зелёного цвета. Позеленели Егошиха, Данилиха, Ива и Кама.Фотографии начали публиковать возмущенные жители. По данным тепловиков, вода могла стать изумрудной после добавления в нее специальной краски. С ее помощью находят утечки на сетях и врезки. При этом считается, что краситель абсолютно безвреден. Сейчас из речек берут пробы. Прокуратура начала проверку.