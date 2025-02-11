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Новости

11 февраля, 15:50

Происшествия

Новости мира: в США столкнулись два бизнес-джета

Новости мира: в США столкнулись два бизнес-джета

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По меньшей мере один человек погиб в результате столкновения двух бизнес-джетов в Аризоне. Частный самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в припаркованное воздушное судно. Еще трое человек получили травмы.

Из Китая в Афганистан запущен новый грузовой железнодорожный маршрут. Состав будет следовать из Чунцина в Хайратон через Казахстан и Узбекистан. Поездка займет до 15 дней, в основном будут перевозить телекоммуникационное оборудование.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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