Новости мира: в США столкнулись два бизнес-джета

По меньшей мере один человек погиб в результате столкновения двух бизнес-джетов в Аризоне. Частный самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в припаркованное воздушное судно. Еще трое человек получили травмы.

Из Китая в Афганистан запущен новый грузовой железнодорожный маршрут. Состав будет следовать из Чунцина в Хайратон через Казахстан и Узбекистан. Поездка займет до 15 дней, в основном будут перевозить телекоммуникационное оборудование.

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