WOB: Китаец с сердечным приступом отказался от госпитализации, потому что спешил на работу

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Китаец перенес сердечный приступ, ожидая поезд на железнодорожной станции в Чанше, но отказался от госпитализации, потому что спешил на работу. Об этом сообщает World of Buzz.

Случай вызвал интерес у пользователей социальных сетей. Мужчина средних лет потерял сознание из-за приступа. Это произошло в последний день восьмидневного праздника Весны, когда многие сотрудники в Китае возвращались к работе после выходных.

Работники вокзала и медик из местной больницы быстро оказали ему помощь. Потерпевший пришел в сознание через двадцать минут, однако он сразу сказал, что спешит на работу, поэтому ему необходимо сесть на поезд.

Кроме того, он заявил врачу, что у него нет причин для госпитализации. Но врачи настояли на поездке в больницу, объяснив, что он мог травмироваться из-за падения. После долгих уговоров мужчина согласился поехать в медицинский центр.

Ранее в Китае мужчина едва не умер от сердечного приступа, который получил во время выполнения домашнего задания с сыном. Мужчина помогал сыну выполнить задания для поступления в старшие классы. Сообщается, что развитие ишемической болезни сердца на фоне стресса стало причиной приступа.