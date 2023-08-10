Таможенники изъяли у пассажира почти 8 млн рублей в аэропорту Шереметьево

В аэропорту Шереметьево пассажир пытался провезти в Пекин почти восемь миллионов рублей. Наличные не были задекларированы, сообщила Федеральная таможенная служба.

Молодой человек проходил по зеленому коридору с ручной кладью, а когда его попросили открыть рюкзак, то внутри обнаружили черный пакет с деньгами. Кроме рублей, там были доллары США и Сингапура, катарские риалы и украинские гривны. Теперь мужчине грозит крупный штраф или ограничение свободы до четырех лет за контрабанду.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.