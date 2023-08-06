В Забайкальском крае задержали подозреваемого в нападении на инвалида СВО

Фото: Следственный комитет РФ

Сотрудники полиции Забайкальского края смогли задержать одного из участников нападения на инвалида, получившего ранение в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте УМВД по краю.

"В отделение полиции сотрудниками отдела МВД России "Газимуро-Заводский" был доставлен 27-летний мужчина. Его подозревают в нападении на местного жителя", – указано в сообщении.

Отмечается, что мужчину подозревают в совершении преступлений по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенном из хулиганских побуждений и по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Напавшего поместили в изолятор, резюмировали представитель ведомства.

По словам губернатора Забайкальского края Александра Осипова, пострадавший мужчина будет перевезен в больницу Краснознаменска, где его обследуют. Он также прикрепил видеообращение мужчины.

"Самочувствие у него нормальное. Желаю ему скорее идти на поправку", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что компания нетрезвых людей напала на мужчину, являющегося ветераном СВО, а также повредила ему автомобиль в Нерчинско-Заводском районе Забайкалья.

Отмечалось, что конфликт произошел в одном из кафе, компания нетрезвых людей преследовала пострадавшего мужчину и его знакомых, после чего они нанесли телесные повреждения ему.

Против напавших завели уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.



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