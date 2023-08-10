Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки Киева атаковать БПЛА Москву и Севастополь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на 10 августа над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя были пресечены попытки Киева осуществить террористические атаки с помощью БПЛА. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"Два БПЛА, летящих в направлении города Москвы, уничтожены средствами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области", – указано в сообщении.

Минобороны также сообщило, что около Севастополя дежурными средствами ПВО были поражены два беспилотника ВСУ, еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и не достигнув цели, рухнули в Черное море.

В результате пресеченных террористических атак пострадавших и разрушений нет, резюмировали в Минобороны.

До этого об уничтожении двух ударных БПЛА, летящих в сторону города, сообщил Сергей Собянин. Мэр города уточнил, что один из них был сбит в Калужской области, а другой – в районе ЦКАД.

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9 августа Собянин также сообщал об уничтожении двух боевых беспилотников, пытавшихся пролететь в город. Мэр Москвы заявил, что один из них был сбит в районе Домодедово, а второй в районе Минского шоссе.



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