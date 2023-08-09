Свыше 40 мигрантов погибли при кораблекрушении в Италии

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Не меньше 41 мигранта умерли во время кораблекрушения, которое произошло в районе Сицилийского пролива. Об этом информирует агентство ANSA.

По данным СМИ, судно плыло из Туниса. Информацию о крушении передали четверо выживших.

Ранее сообщалось, что в Лахденпохском районе Карелии перевернулось маломерное судно. По словам министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова, травмы получили десять человек.



ЧП случилось в районе поселка Тиурула. Данных о погибших нет. На территорию происшествия выехали бригады скорой помощи и сотрудники территориального центра медицины катастроф.

До этого речной трамвайчик врезался в бетонный пирс в Ярославле. Порядка 100 пассажиров эвакуировали на берег.

В Дагестане в реке Сулак перевернулся туристический катер