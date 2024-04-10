Новости регионов: более 7,5 тыс жителей Оренбургской области эвакуированы из-за половодья

Более 7,5 тысячи жителей Оренбургской области эвакуированы из подтопленных районов. Во многих населенных пунктах наблюдаются перебои и отключения электроэнергии. По данным на 10 апреля, в Оренбурге уровень реки Урал поднялся до 996 сантиметров. На территориях, которые попали в зону паводка, круглосуточно работают сотрудники МЧС. Они ликвидируют последствия половодья и оказывают адресную помощь людям.

Кроме того, почти две тысячи спасателей и 600 единиц техники ведут борьбу с паводком в Курганской области. В одном из муниципальном округов региона фиксируют повышение уровня воды на 273 сантиметра в течение 9 апреля. На данный момент уровень реки Тобол составляет более 9 метров.

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