Уровень воды в Урале у Оренбурга поднялся почти на 50 см за ночь

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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся за ночь почти на 50 сантиметров – до 965 сантиметров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы города Алексея Кудинова.

По его словам, в ночь на 10 апреля в Оренбурге подтопило более 300 домовладений, было вывезено 10 жителей.

Кудинов также привел прогноз гидрологов, согласно которому в ближайшие сутки ожидается повышение уровня Урала в Оренбурге еще на 30–70 сантиметров. Кроме того, еще около 200 частных домовладений в городе может подтопить в ближайшее время.

9 апреля уровень Урала у Оренбурга превысил опасную отметку. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей быть внимательными и оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов.

По последним данным, из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуировали 6 934 человека, в том числе 1 534 ребенка. Из них в пунктах временного размещения находится 1 591 человек, включая 266 детей.

5 апреля в Орске Оренбургской области случился первый прорыв дамбы. Позже стало известно и о втором прорыве, а третий произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.