Уровень реки Урал у Оренбурга превысил опасную отметку на сантиметр

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Уровень воды в реке Урал у Оренбурга увеличился до 931 сантиметра, что стало выше опасной отметки на 1 сантиметр. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.

Губернатор региона Денис Паслер в своем телеграм-канале призвал жителей быть внимательными и оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов.

По данным правительства Оренбургской области, из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуированы 6 934 человека, в том числе 1 534 ребенка. Из них в пунктах временного размещения находится 1 591 человек, включая 266 детей. Кроме того, в специальных медицинских ПВР располагаются 136 пациентов, попавших в зону затопления.

"Сейчас на территории 23 муниципальных образований в 77 населенных пунктах подтоплено 12 464 жилых дома, 14 566 приусадебных участков, 16 медицинских организаций", – уточняется в телеграм-канале правительства.

Региональные власти добавили, что в области перекрыли 38 мостов. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений. Также правительство предупредило об угрозе перелива на трех участках одной федеральной автодороги.

В конце прошлой недели в Орске произошел первый прорыв дамбы. Позже появилась информация о втором прорыве, а третий случился 8 апреля.

Глава Оренбурга Сергей Салмин в связи с ситуацией призвал вывезти из домов детей, пожилых людей, инвалидов и животных, а также собрать документы и ценные вещи.

Как сообщили в МЧС РФ, основными причинами масштабного половодья в РФ являются природные факторы: переувлажнение почвы, ее промерзание, снегозапасы, резкое весеннее потепление и обильные осадки. Глава ведомства Александр Куренков поручил сформировать в регионах, где существует риск подтоплений, запасы продуктов, воды и медикаментов.

Режим ЧС из-за паводка объявили и в Курганской области. В Звериноголовском округе региона ввели принудительную эвакуацию.

