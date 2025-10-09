Новости регионов: автобус сгорел на остановке в поселке в Хабаровском крае

В Хабаровском крае пассажиры рейсового автобуса были вынуждены экстренно покинуть транспортное средство, которое вспыхнуло прямо на остановке в поселке Заветы Ильича. Водитель пытался самостоятельно потушить возгорание, но его попытки не увенчались успехом. Происшествие обошлось без пострадавших.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под контроль ситуацию с единственной дорогой в амурском селе Октябрьский, которая давно пришла в упадок. Отсутствие асфальта, колеи и ямы после дождей затрудняют проезд транспорта, включая автомобили экстренных служб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.