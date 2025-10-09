Форма поиска по сайту

Новости

09 октября, 07:30

Происшествия

Новости регионов: автобус сгорел на остановке в поселке в Хабаровском крае

Новости регионов: жители Газы вышли на улицы для празднования мирного соглашения

Временный поверенный в Турции Иванов рассказал о безуспешных поисках Свечникова

В Подмосковье подросток на багги сбил двух четырехлетних мальчиков

"Московский патруль": суд в Москве начал рассматривать иск об изъятии активов у Момотова

"Московский патруль": более 60 москвичей стали жертвами мошенничества с установкой кухонь

"Московский патруль": таксист помог задержать мошенников, обманувших пожилого москвича

"Московский патруль": суд арестовал обвиняемого в убийстве знакомого у станции МЦД-2

"Московский патруль": в Москве задержаны разработчики схемы хищения газа

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 8 октября

В Хабаровском крае пассажиры рейсового автобуса были вынуждены экстренно покинуть транспортное средство, которое вспыхнуло прямо на остановке в поселке Заветы Ильича. Водитель пытался самостоятельно потушить возгорание, но его попытки не увенчались успехом. Происшествие обошлось без пострадавших.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под контроль ситуацию с единственной дорогой в амурском селе Октябрьский, которая давно пришла в упадок. Отсутствие асфальта, колеи и ямы после дождей затрудняют проезд транспорта, включая автомобили экстренных служб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

