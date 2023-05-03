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Более 45% россиян остались довольны ремонтом в квартирах. Опрос провела компания Vsemporemontu и выяснила, с чем они столкнулись в процессе ремонта квартир за последний год.

18,3% опрошенных считают, что их ремонт рабочие сделали некачественно, но в конфликты из-за этого они не вступали, чего не скажешь об оставшихся 37%, им пришлось поспорить со строительными компаниями. Среди последних 16,3% столкнулись с небольшими спорными ситуациями, у 8,9% конфликт решился мирным путем, 7,9% подали в суд, 7,4% так и не разрешили конфликт, а 6,8% наняли новую бригаду.

Еще участники опроса рассказали, с какими проблемами они чаще всего сталкивались. 31,1% называют огрехи, некачественные работы, 23,6% – отказ компании исправить недочеты. У 19,3% опрошенных финальная цена за работы не совпала с той, что была указана в смете, передает "Газета.ру".

Также выяснилось, что у 13,7% опрошенных компания затягивала сроки, 9,9% столкнулись с неэстетичным результатом, 8,1% – с нарушением гарантии. Никаких проблем не возникло у 23% россиян.

В опросе уточнили и изменение отношения к ремонту за прошедший год. 68,7% почувствовали разницу, из них 34,5% начали экономить, 12,4% выбрали ремонт вместо путешествий, 10,1% отказались от ремонта, 8,6% опрошенных тщательнее начали изучать компании и бригады. Меньше внимания на детали сейчас обращают 6,4% россиян.

Ранее эксперты рассказали о минимальной стоимости ремонта однокомнатной квартиры в Москве. Она составит 1,5–1,8 миллиона рублей. В нее входит отделка, мебель и сантехника.

Также власти Москвы сообщили, что до конца 2023 года легализовать сделанную перепланировку в квартирах и нежилых помещениях россияне смогут без штрафов. Заммэра Петр Бирюков напомнил, что с августа 2020 года процедура переведена в электронный формат.

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