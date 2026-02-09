Новости мира: судно потерпело крушение в Венеции

Судно потеряло управление, протаранило две гондолы, повредило причал и разбилось о мост в Венеции. В результате четыре человека упали в воду и получили легкие травмы. По данным СМИ, инцидент случился на оживленном Гранд-канале, где всегда много туристов. Предварительно, причиной стала механическая неисправность лодки.

В Южной Корее спасатели третьи сутки не могут справиться с природным пожаром у города Кенджу. Это один из основных туристических центров страны. Огонь уничтожил лес в горной местности на территории в 10 гектаров. Работу пожарных осложняет сильный ветер. Жителей ближайших поселков эвакуировали. По официальной информации, погибших и пострадавших нет.

На севере Марокко во время наводнения мощный поток унес автомобиль, в котором находилась семья из пяти человек. Машину просто смыло, когда водитель пытался проехать участок дороги рядом с вышедшей из берегов рекой. Позднее спасатели обнаружили тела двух подростков. Троих человек из машины пока не нашли. Несмотря на сложные погодные условия, поисковую операцию решили продолжить.

