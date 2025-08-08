Прокуратура начала проверку после гибели пилота вертолета на Камчатке

Камчатская прокуратура организовала проверку после гибели пилота вертолета, перевозившего туристов. Инцидент произошел 3 августа. На борту воздушного судна находились три пассажира, летевших из Петропавловска-Камчатского в Долину Гейзеров и на вулкан Крашенинникова.

После этого лайнер должен был вернуться обратно в город. Однако во время посадки на вулкане пилот почувствовал себя плохо. На помощь пришел летчик другого вертолета, который тоже выполнял экскурсионный полет. Он перевез коллегу в Петропавловск-Камчатский и передал медикам.

Тем не менее спасти мужчину не удалось. В свою очередь, пассажиров эвакуировали, из них никто не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.