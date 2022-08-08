Пожар на нефтехранилище в кубинской провинции Матансас не могут потушить третьи сутки. 8 августа взорвался еще один резервуар, у него обрушилась крыша. Об этом сообщила газета "Гранма" со ссылкой на власти региона.

Таким образом, уничтожены уже два резервуара объемом 25 тысяч кубических метров, третий получил сильные повреждения. Из четвертого нефть удалось выкачать, он пуст.

Властями было принято решение эвакуировать расчеты, задействованные в тушении, и жителей прилегающих районов. Людям рекомендуют носить респираторные маски, чтобы не надышаться выбросами.

Пожар на нефтехранилище начался из-за удара молнии в пятницу, 5 августа. Известно об одном погибшем. 122 человека получили травмы и ожоги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.