Массовая авария произошла на внешней стороне 38-го километра МКАД

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время.

На внешней стороне 38-го километра МКАД в районе пересечения с улицей Паустовского столкнулись девять автомобилей. Авария произошла из-за отрыва колеса у автомобиля ВАЗ 2114, двигавшегося в крайней правой полосе. По предварительным данным, пострадавших нет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.