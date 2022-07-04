"Московский патруль": в Москве задержаны вероятные владельцы подпольной нарколаборатории

В Москве полицейские задержали вероятных владельцев подпольной нарколаборатории. Нелегальный цех производил запрещенные вещества в частном доме.

Масштабы были настолько велики, что дорожка поставок дотянулась до Дальнего Востока. Кадры спецоперации по ликвидации смертельно опасного бизнеса – в сюжете телеканала Москва 24.