Восемь туристов из Тайваня оказались в рабстве, когда приехали на работу в Таиланд. У них отобрали паспорта и телефоны, а затем направили в Мьянму.

В Бангкоке бандиты отобрали у тайваньских гостей телефоны. Затем группу повезли в Мьянму. Один из пленников вернул свой гаджет и попытался связаться с женой. Однако преступники заметили его действия, избили и закрыли в подвале. Спустя три месяца трем женщинам удалось выйти на свободу. Они заплатили выкуп. Судьба пятерых пленников все еще остается неизвестной.

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