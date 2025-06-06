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06 июня, 08:15

Происшествия

Восемь туристов из Тайваня оказались в рабстве, когда приехали на работу в Таиланд

Восемь туристов из Тайваня оказались в рабстве, когда приехали на работу в Таиланд

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Восемь туристов из Тайваня оказались в рабстве, когда приехали на работу в Таиланд. У них отобрали паспорта и телефоны, а затем направили в Мьянму.

В Бангкоке бандиты отобрали у тайваньских гостей телефоны. Затем группу повезли в Мьянму. Один из пленников вернул свой гаджет и попытался связаться с женой. Однако преступники заметили его действия, избили и закрыли в подвале. Спустя три месяца трем женщинам удалось выйти на свободу. Они заплатили выкуп. Судьба пятерых пленников все еще остается неизвестной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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