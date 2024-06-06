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06 июня, 12:15

Происшествия

СК предъявил обвинение главе "Империи сильнейших ведьм" Суликовой

СК предъявил обвинение главе "Империи сильнейших ведьм" Суликовой

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Следственный комитет предъявил обвинение главе оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елене Суликовой (известна по псевдониму Алена Полынь). Ее обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Следствие планирует ходатайствовать перед судом о ее аресте. Уточняется, что было проведено четыре обыска по месту жительства обвиняемой и ее родственников, изъята литература, компьютерная техника и другие предметы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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