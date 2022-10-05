Компания Nord Stream AG не может приступить к обследованию "Северного потока"

Компания Nord Stream AG не может приступить к обследованию поврежденных участков газопроводов "Северный поток". В пресс-службе оператора сообщили, что на это нет необходимых разрешений.

Датские власти отметили, что сроки обработки запроса Nord Stream на проведение обследования могут составить более 20 рабочих дней.

В Балтийском море вокруг мест, где произошел инцидент, введен запрет на судоходство, постановку на якорь и водолазные работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.