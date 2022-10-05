Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

08:00

В мире

Компания Nord Stream AG не может приступить к обследованию "Северного потока"

Компания Nord Stream AG не может приступить к обследованию "Северного потока"

Новости мира: баллистическая ракета прилетела на базу в Южной Корее

Грабитель попытался вскрыть банкомат с помощью петарды в Москве

В Одинцове потоком воды снесло канализационный люк

Автомобиль загорелся вблизи станции метро "Щелковская"

"Рейд 112": пожар произошел в заброшенном коттедже на Карамышевской набережной

Власти Дании заняли противозаконную позицию по ситуации с диверсиями на "Северных потоках"

"Московский патруль": в Балашихе задержали мошенницу, обокравшую пенсионерку на 1 млн руб

"Московский патруль": в Москве задержали подозреваемого в ограблении женщины

"Московский патруль": в Москве арестовали подозреваемых в интернет-мошенничестве

Компания Nord Stream AG не может приступить к обследованию поврежденных участков газопроводов "Северный поток". В пресс-службе оператора сообщили, что на это нет необходимых разрешений.

Датские власти отметили, что сроки обработки запроса Nord Stream на проведение обследования могут составить более 20 рабочих дней.

В Балтийском море вокруг мест, где произошел инцидент, введен запрет на судоходство, постановку на якорь и водолазные работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоКристина КурумаИван Лозовой
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика