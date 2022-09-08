Эксперты рассказали, из-за чего владельцы частных домов обращаются в страховые компании

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Владельцы домов часто сталкиваются с пожарами, затоплениями и иными проблемами. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные компании "АльфаСтрахование".

Более трети потерпевших обращаются из-за пожаров. 88% случаев связаны с замыканием электропроводки, 10% возгораний возникают в результате поджогов. Кроме того, 2% обратившихся в страховые компании людей становятся жертвами пожаров из-за аномальной жары и других стихий.

При этом возгоранию наиболее подвержены деревянные дома, которые после пожара обычно не подлежат восстановлению. Строения из камня или кирпича намного реже получают тотальные убытки.

Кроме того, 21% россиян обращаются в страховые компании из-за потопов. Некоторые страховые случаи связаны с последствиями стихийных бедствий, включая паводки.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что российские страховые компании начали предлагать владельцам автомобилей приобрести полис ОСАГО в кредит. По данным СМИ, компания "Согласие" предлагает приобрести полис в кредит через сервис "ЮKassa".

В таком случае страховщик получает выплату от микрофинансовой организации "Кредит Лайн", которой клиент возвращает средства по долговым обязательствам.

