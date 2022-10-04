В Подмосковье пенсионерка заплатила миллион рублей за "снятие порчи"

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

В подмосковной Балашихе у пенсионерки украли больше миллиона рублей во время "ритуала по снятию порчи". Об этом сообщает портал "МВД Медиа".

"В отдел полиции <...> обратилась местная жительница 1949 года рождения и сообщила, что у одного из домов на улице Свердлова к ней подошла незнакомка и сказала, что на нее наложено проклятье. Если срочно не снять порчу, то с ее сыном случится беда", – говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина поверила мошеннице и пригласила ее к себе домой. Там она передала ей денежные средства, якобы необходимые для проведения ритуала. После всех манипуляций "гадалка" завернула купюры в салфетку и положила в спальне пенсионерки, позже последняя обнаружила, что сверток набит листами обычной бумаги, а не деньгами.

Подозреваемую в хищении денег удалось задержать. Ей оказалась 60-летняя жительница Архангельской области, которая ранее уже была судима по статьям о мошенничестве. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, подозреваемая арестована.

Ранее в Москве задержали группу "магов" и "гадалок" из Краснодара, которая похитила у девяти человек 23 миллиона рублей. Свои услуги они предоставляли в дистанционном формате, по телефону или через соцсети. В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела о мошенничестве.



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