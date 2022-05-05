Водитель сбил женщину и ребенка на северо-западе Москвы

В Южном Тушине машина сбила женщину с ребенком на пешеходном переходе. Кадры происшествия появились в телеграм-каналах.

Уточняется, что все произошло на пересечении улиц Сходненской и Фабрициуса. Полиция сейчас разбирается в причинах аварии.

Уже появилась информация о том, что водитель пытался объехать поток и в результате выехал на встречку. Причем в это время на перекрестке горел зеленый свет. Об этом заявили в Дептрансе.

Также сообщается, что пострадавших отправили в больницу. У них различные травмы и ушибы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

