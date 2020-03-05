Кто "заминировал" российские самолеты

Спецслужбы ищут автора сообщений о минировании самолетов.

В четверг, 5 марта, ложные угрозы получили уже четыре экипажа. А в начале недели экстренную посадку после сообщений о бомбе на борту пришлось совершить двум лайнерам.

Волна сообщений о "минированиях" в Москве и регионах началась еще в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют электронные письма с угрозами взрывов в школы, суды, вокзалы, торговые центры и в метро.



ФСБ России удалось заблокировать пять иностранных ресурсов, с которых поступали многочисленные ложные сообщения. Так, ни одна из ранее обозначенных угроз не подтвердилась.