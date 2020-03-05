Три полосы перекрыты на МКАД из-за ДТП

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Три полосы движения перекрыты на 54-м километре МКАД после столкновения двух машин. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.

"В ночь на четверг на 54-м километре МКАД столкнулись два автомобиля. <...> В настоящее время три полосы движения перекрыты", – рассказал источник.

По предварительным данным, в аварии имеется пострадавший. О его состоянии пока не сообщается.

"Предварительно, один человек пострадал", – заверил источник.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее таксист врезался в столб на северо-западе Москвы. По предварительным данным, причиной ДТП стала потеря водителем сознания.