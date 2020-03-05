Собянин рассказал, как получить больничный находящимся на карантине

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Граждане, находящиеся на карантине из-за коронавируса, смогут получить больничный лист с курьером, сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Он попросил всех тех, кто чувствует себя хорошо, но кому для самоизоляции требуется больничный, не посещать поликлинику и не вызывать врача на дом, а вместо этого позвонить по телефону горячей линии департамента здравоохранения 8-495-870-45-09. По словам мэра, специалисты примут заявку, и в течение двух дней курьер доставит больничный лист на дом.

Глава города подчеркнул, что больничные листы будут выдаваться независимо от самочувствия, даже здоровым людям. Если из неблагополучных по коронавирусу стран приехало несколько членов семьи, больничные листы оформят на всех по одной заявке. Кроме того, получить больничный лист можно и задним числом, например, если гражданин прилетел неделю назад.

Вызвать врача на дом нужно будет лишь тем, кто чувствует себя плохо. "Если в период самоизоляции возникло недомогание, следует немедленно вызвать врача на дом, сообщив, что вы недавно прибыли из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии или другой страны с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции", – подчеркнул мэр.

Он напомнил, что, по решению Роспотребнадзора, постановление об обязательной изоляции на дому получают только граждане, прибывающие из Китая, Южной Кореи и Ирана. Что же касается тех, кто прибыл из Италии и других стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, им рекомендуется провести в самоизоляции две недели. Причем московские врачи смогут выдавать больничные листы прямо в аэропорту.

Собянин предупредил, что, чтобы предотвратить злоупотребление с больничными листами, факт пересечения границы будет проверяться при взаимодействии с Пограничной службой ФСБ России.

По словам мэра столицы, объявленный порядок выдачи больничных листов для людей, находящихся в режиме самоизоляции, – временный. Он будет действовать до 1 апреля 2020 года.

Ранее Сергей Собянин объявил о введении дополнительных профилактических мер в связи с обнаружением первого случая заражения коронавирусом в столице. Мэр отметил, что все московские аэропорты работают в усиленном режиме, проверяя всех прибывших из Китая, Ирана, Южной Кореи и Италии. В городских больницах подготовлены дополнительные места для пациентов с подозрением на вирус.

В детсадах и школах у детей будут ежедневно измерять температуру, а у пассажиров метро – выборочно с применением дистанционных технологий. Работодателям рекомендуется измерять температуру сотрудников. Собянин попросил горожан соблюдать введенные ограничения и выполнять профилактические меры.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян избегать поездок за границу. В случае если это невозможно, она рекомендовала максимально сократить сроки пребывания там.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,4 тысячи человек, скончались 3012, излечилось более 52 тысяч человек. Общее число инфицированных в мире составляет 93 090 человек.