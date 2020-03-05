Спецслужбы ищут автора ложных сообщений о "минировании" самолетов

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российские спецслужбы разыскивают автора сообщений о "минировании" самолетов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, ФСБ регулярно докладывает Владимиру Путину о подобных событиях. Песков подчеркнул, что рано или поздно злоумышленника поймают и накажут по закону.
"В отношении таких людей спецслужбы и работают, эта работа публичной быть никак не может", – цитирует представителя Кремля "Газета.ру".
Утром 5 марта три пассажирских самолета после взлета получили анонимные сообщения о заложенных на борту бомбах. Первые данные о "минировании" пришли с лайнера, следовавшего из Москвы в Омск.
Известно, что Airbus A320 вылетел из Шереметьево. В момент, когда судно набирало высоту, на электронную почту аэропорта пришло сообщение об угрозе взрыва на борту. Командир экипажа решил не изменять курс следования и приземлиться в воздушной гавани назначения. В настоящий момент известно, что лайнер сел в Омске в штатном режиме. Согласно данным онлайн-табло, речь идет о самолете авиакомпании "Аэрофлот".
Позднее стало известно о якобы заложенных взрывчатках в самолетах Airbus A319 следованием Санкт-Петербург – Симферополь и Sukhoi SuperJet, выполнявшем рейс из столицы в Сыктывкар. Также появились данные о том, что самолет, вылетевший из Москвы в Нижний Новгород, экстренно вернулся в Шереметьево.
Накануне самолет S7 Airlines Новосибирск – Москва выполнил незапланированную посадку в Перми из-за сообщения о "минировании". На борту находились 113 пассажиров и шесть членов экипажа.
Неизвестный сообщил о минировани самолета, вылетевшего из Москвы в Омск
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