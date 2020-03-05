Неизвестный "заминировал" самолет в Омск

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Неизвестный сообщил о взрывном устройстве на борту самолета Airbus А320, вылетевшем из аэропорта Шереметьево в Омск, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Анонимное сообщение о "минировании" борта" пришло на электронную почту аэропорта, уже когда самолет набрал высоту. Экипаж решил не менять курс и совершить посадку в аэропорту назначения.

Ранее самолет S7 Airlines Новосибирск – Москва выполнил незапланированную посадку в Перми из-за сообщения о "минировании". На борту находились 113 пассажиров и шесть членов экипажа.

Чем грозит ложное минирование самолета

После сообщений о "минированиях" аэропорты выставляют авиакомпаниям счета от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Сумму составляют расходы на буксировку самолетов на спецстоянку, спецобслуживание, дополнительную заправку и нахождение пассажиров в зданиях аэропорта.