Три самолета "заминировали" в России

Фото: flightradar24.com

Утром 5 марта три пассажирских самолета после взлета получили анонимные сообщения о заложенных на борту бомбах. Первые данные о "минировании" пришли с лайнера, следовавшего из Москвы в Омск, сообщает РБК.

Известно, что Airbus A320 вылетел из Шереметьево. В момент, когда судно набирало высоту, на электронную почту аэропорта пришло сообщение об угрозе взрыва на борту.

Командир экипажа решил не изменять курс следования и приземлиться в воздушной гавани назначения. В настоящий момент известно, что лайнер сел в Омске в штатном режиме. Согласно данным онлайн-табло, речь идет о самолете авиакомпании "Аэрофлот".

Позднее стало известно о якобы заложенных взрывчатках в самолетах Airbus A319 следованием Санкт-Петербург – Симферополь и Sukhoi SuperJet, выполнявшем рейс из столицы в Сыктывкар.

Отмечается, что A319 авиакомпании "Россия" готовился к незапланированной посадке в Ростове-на-Дону, однако решением экипажа судно было перенаправлено на посадку в Симферополь.

Лайнер на Сыктывкар уже прибыл в аэропорт назначения. Посадка самолета "Аэрофлота" прошла благополучно.

Также появились данные о том, что самолет, вылетевший из Москвы в Нижний Новгород, экстренно вернулся в Шереметьево.

Ранее самолет S7 Airlines Новосибирск – Москва выполнил незапланированную посадку в Перми из-за сообщения о "минировании". На борту находились 113 пассажиров и шесть членов экипажа.

