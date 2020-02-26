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Общество

14:04

Юрист рассказала о судьбе прожившей пять лет в медцентре девочки

общество

Фото: youtube.com

Юрист перинатального медицинского центра (ПМЦ) "Мать и дитя" Екатерина Ларина рассказала, что девочку, которая прожила в клинике пять лет, так и не забрали.

По словам Лариной, ребенка никто не навещал. "Дата заседания по рассмотрению апелляции по ограничению в родительских правах Зинкина и Максимовой еще не назначена, но мы, представители центра, обязательно будем присутствовать", – цитирует ее RT.

Сотрудники центра сообщили, что в медицинском учреждении на протяжении пяти лет живет девочка, которую родители отказываются забирать домой. Якобы они опасаются за ее здоровье, хотя, по утверждению специалистов, ребенок здоров. Мать была уверена, что он нежизнеспособен.

Девочка находилась в отдельной палате, за которую платили родители. Помимо этого, они наняли двух нянь для круглосуточного контроля за ребенком и его обучением.

5 февраля суд ограничил в правах родителей девочки. Ее должны передать органам опеки. Существует вариант, при котором бабушке и дедушке предложат опеку над девочкой. Мать обжаловала решение суда.

Родители жившей в клинике девочки обжалуют решение суда

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