Мать жившей в клинике девочки обжаловала передачу ребенка органам опеки

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Ограниченная в родительских правах Татьяна Максимова, чья дочь с рождения находилась в столичной частной клинике, обжаловала решение Пресненского районного суда о передаче девочки органам опеки. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Решение об ограничении родителей несовершеннолетней в родительских правах и передачи ее на попечение органов опеки обжаловано", – рассказал собеседник агентства.

5 февраля Пресненский районный суд передал органам опеки девочку. Ее родители были ограничены в правах.

Максимова отмечала, что судья Каржавина не приняла ходатайства об истребовании письменных доказательств по делу, которые были предоставлены устно. Также она заявила, что судья отказала в проведении судмедэкспертизы и рассматривала дело без ее присутствия.

Мать и отца малышки обязали перечислять четверть своего дохода на содержание дочери. Ранее они денег на это не жалели: по некоторой информации, проживание ребенка с няней в платной клинике обходилось примерно в миллион рублей ежемесячно.

Девочка родилась в 2014 году в частной клинике на Севастопольском проспекте. После выписки мать вернула новорожденную в медицинское учреждение, где она жила на протяжении пяти лет. В клинике уверяют, что здоровью девочки ничего не угрожает, но родители не планировали забирать ребенка из больницы.