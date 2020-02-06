Юрист оценил решение суда по делу жившей в клинике девочки

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Юрист перинатального медицинского центра (ПМЦ) "Мать и дитя" Екатерина Ларина прокомментировала решение суда об ограничении в правах родителей девочки, которая пять лет жила в больнице, сообщает RT.

Специалист напомнила, что ребенок по-прежнему находится в центре, поскольку на вступление решения суда в силу отводятся 30 дней – за это время обе стороны процесса могут подать апелляцию.

"Родители, конечно, могут приехать и забрать дочку в этот период, они имеют на это право. Но для воспрепятствования этому и существуют специалисты опеки и попечительства, у них свои методы работы, с которыми я, юрист, ничего общего не имею", – подчеркнула она.

Ранее суд передал органам опеки девочку, находящуюся с рождения в столичной клинике. Ее родители были ограничены в правах.

Отмечается, что ходатайства о проведении психиатрической экспертизы родителям и девочке были отклонены.

Опеку над девочкой предложат ее бабушке и дедушке. Сотрудники департамента труда и социальной защиты постараются помочь ребенку попасть к родным людям.

Рассматривается также вариант, при котором ребенка могут поместить в учреждение соцзащиты. Помимо этого, возможен поиск временной семьи, которая возьмет девочку под опеку.

Решение суда вступит в законную силу через 30 дней. В течение этого времени с ребенком будет работать психолог, который поможет в более мягкой и менее травматичной адаптации в новых условиях. Логопед проведет занятие по коррекции речи.

Девочка родилась в 2014 году в клинике "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте. После выписки мать вернула новорожденную в медицинское учреждение, где она жила на протяжении пяти лет. В клинике уверяют, что здоровью девочки ничего не угрожает, но родители не планировали забирать ребенка из больницы.