Мать жившей в клинике девочки пожаловалась на судью

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Мать девочки, пять лет прожившей в столичной клинике, подала жалобу на судью, которая приняла решение об ограничении родителей в правах.

"Прошу инициировать привлечение федерального судьи Пресненского районного суда Москвы Каржавиной Н. С. к дисциплинарной ответственности за допущенные процессуальные нарушения", – приводит ТАСС жалобу женщины.

Она отметила, что судья Каржавина не приняла ходатайства об истребовании письменных доказательств по делу, которые были предоставлены устно. Также она заявила, что судья отказала в проведении судмедэкспертизы и рассматривала дело без ее присутствия.

Ранее сообщалось о том, что родители девочки намерены обжаловать решение суда о передаче ребенка органам опеки.

Мать и отца малышки обязали перечислять четверть своего дохода на содержание дочери. Ранее они денег на это не жалели: по некоторой информации, проживание ребенка с няней в платной клинике обходилось примерно в миллион рублей ежемесячно.

Почему не забирающие дочь из клиники родители не явились в суд

Родившуюся в 2014 году в клинике "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте девочку после выписки мать вернула в отделение патологии новорожденных этой клиники.

В медцентре уверяют, что здоровью девочки ничего не угрожает. К родителям ребенка ранее подавались иски об ограничении родительских прав, но они были отклонены.